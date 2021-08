Bitte um Fahrkarte - Trickbetrüger am Mannheimer Hauptbahnhof unterwegs

Mannheim. Er spricht ahnungslose Zugreisende an und bittet um eine Fahrkarte - die er später wohl wieder umtauscht. Ein Trickbetrüger soll zu Zeit am Mannheimer Hauptbahnhof sein Unwesen treiben, das hat die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe auf Anfrage bestätigt. Demnach soll der Mann eine Notlage vortäuschen und Fahrgäste um ein Ticket bitten. Dabei versichert er unter Angabe eines offenbar falschen Namens samt ungültiger Mailadresse, das Geld nach der Zugfahrt direkt wieder zurück zu überweisen.

Ob es schon mehrere Fälle dieser Art gegeben hat? Bislang habe sich für Mannheim nur ein Betroffener bei der Bundespolizei gemeldet. Einen ähnlichen Fall habe sich bereits vor zwei Wochen in Frankfurt ereignet, erklärt ein Sprecher. Zurzeit laufen die Ermittlungen wegen Verdacht auf Betrug. "Der Bahnhof ist videoüberwacht. Schon in der Vergangenheit haben wir so Diebstahl von Handgepäck und Taschen aufklären können", so der Sprecher. Oft habe man dadurch tatsächlich die Täter ermitteln können. Die Bundespolizei rät Zugreisenden dazu, im Zweifel direkt die Polizei zu kontaktieren.