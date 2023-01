Bischöfe predigen auf Spinelli

Heike Springhart, die Bischöfin der evangelischen Landeskirche in Baden (Bild oben), und der Erzbischof von Freiburg, Stephan Burger, als oberster badischer Katholik kommen beide zur Bundesgartenschau. Sie werden am Donnerstag, 25. Mai um 18 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Spinelli-Areal einen großen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst halten und damit die Menschen auf das Pfingstfest einstimmen. Zugleich endet damit die „Woche voller Überraschungen“ bei der „Kirche auf der Buga“, dem ökumenischen Gemeinschaftsstand der beiden großen christlichen Kirchen auf dem Spinelli-Gelände.

ARCHIV - 25.08.2022, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Heike Springhart, Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, beantwortet während einer Pressekonferenz zur 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Fragen von Journalisten. (zu dpa «Landesbischöfin zur Sterbehilfe: Kein klares Schwarz oder Weiß») Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Abend mit den beiden Bischöfen ist aber nicht der einzige große Gottesdienst auf der Bundesgartenschau. An Pfingstsonntag, 28. Mai überträgt die ARD deutschlandweit ab 10 Uhr einen Fernsehgottesdienst von der Bundesgartenschau. Ihn werden Nina Roller, die für die Buga zuständige evangelische Pfarrerin, die katholische Gemeindereferentin Barbara Kraus sowie die beiden Mannheimer Dekane, Ralph Hartmann von der evangelischen Kirche und sein katholischer Kollege Karl Jung, gestalten. Weitere Gottesdienste auf der Hauptbühne werden am 6. Mai anlässlich des Chorsymposiums mit einer Aufführung von Haydns „Schöpfung“ , am 1. Juli zum Landesposaunentag, am 30. Juli zum Interreligiösen Friedensgebet und am 1. Oktober zum Erntedank stattfinden.

Über 100 Ehrenamtliche

Zudem gibt es täglich Veranstaltungen in dem 700 Quadratmeter großen „Möglichkeitsgarten“ am Rande des Experimentierfelds auf dem Spinelli-Areal mit begrüntem Kirchturm, Kirchenschiff unter buntem Flatterdach, Kreuzgang mit Klangdusche, einem erfrischenden Bachlauf und einer Glocke. Dort finden insgesamt 25 Themenwochen statt. Die erste Themenwoche hat das Motto „Himmel auf Erden“, die letzte „Gott sei Dank!“. Dazwischen gibt es „Frieden üben“, „Mannomann!“, „. . . ein Land, das ich Dir zeigen werde“, „Arm und Reich“, „Evas Erbe“, „Happy Birthday Hildegard!“ und viele weitere Themen. Immer sonntags um 12 Uhr ist ein Gottesdienst, täglich um 12 Uhr mittags eine Andacht und um 17 Uhr das Angebot „Singen & Sagen“.

105 ehrenamtliche Helfer zwischen 14 und 76 Jahren gestalten das Programm, pflegen den Garten und sind als Ansprechpartner für Besucher da. Über 50 Gemeinden, Initiativen und Institutionen steuern Programmbeiträge bei. BILDer: dpA