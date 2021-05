Biotonne kostenlos ab Juli

Die Leerung der Biotonne ist ab Juli kostenlos. Wie berichtet, will die Stadt damit Anreize geben, mehr Bioabfälle zu sammeln. Die Gebühren für Restmüll werden allerdings angehoben. In einer Mitteilung betont der städtische Eigenbetrieb Stadtraumservice, „wie wertvoll die Verwertung dieser nachhaltigen Rohstoffe für den Klimaschutz“ sei. Darauf wolle man in den kommenden Wochen mit einer Kampagne aufmerksam machen.

Geplant seien Plakate, Anzeigen, eine Broschüre und ein Internetauftritt. Der Stadtraumservice wolle damit „möglichst viele Mannheimer dazu motivieren, sich für die kostenlose Biotonne zu entscheiden“, heißt es. Mit der getrennten Sammlung können organische Abfälle aus Küche und Garten in speziellen Anlagen kompostiert oder vergoren werden. Dadurch könne das Restmüllvolumen um bis zu 40 Prozent verringert werden, was auch den Geldbeutel schone. red/lang