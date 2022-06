Bilder und Baugerät weg

Bei einem Einbruch in das Gebäude des Arbeitsgerichts wurden sieben ausgestellte Fotografien entwendet. Ein Unbekannter hatte laut Polizeiangaben eine Seitentür in E 7 aufgehebelt und war in das Gebäude eingedrungen. Im daran anschließenden Flur stahl er gerahmte Fotografien im Wert von mehr als 1000 Euro. Ob der Unbekannte noch mehr gestohlen hat und wann die Tat sich ereignet hat, wird noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Täter, dem Tathergang oder den Bildern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/12 58 0 zu melden. Ein weiterer Einbruch hat sich in der Zeit von Donnerstag, bis Freitag, 7 Uhr, in der Schopfheimer Straße ereignet. Unbekannte hebelten eine Baustellentür zu dem Rohbau einer Doppelhaushälfte auf. Aus dem Keller entwendeten die Täter eine mobile Estrichaufheizung der Baufirma im Wert von rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter 06203/ 93 05 0 zu melden.

