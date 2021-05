Biber-Rettung dauert drei Tage

Weil ein Biber von der Neckarschleuse ins Wasser gefallen war, ist die Tierrettung Rhein-Neckar bereits am Mittwoch ausgerückt – und unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Denn vor der Rettungsaktion musste Wasser aus der Schleuse gepumpt werden, um den Pegel zu senken – von 3,50 auf 1,20 Meter. Das dauerte bis zum Freitag, an dem die Tierretter wieder zur Schleuse kamen. Zwei Mitarbeiter stiegen in das Wasser und befreiten den Biber aus seiner misslichen Lage. Er war am Mittwoch etwa 14 bis 16 Meter tief in das Schleusenbecken gefallen, konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Mittlerweile wurde das Tier wieder am Neckar in die Freiheit entlassen. red/lok

