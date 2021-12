BGH hebt Urteil auf

Das Urteil der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim gegen einen 28-jährigen gebürtigen Sizilianer wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss neu verhandelt werden. Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes(BGH) hat die Entscheidung vom 28. April 2021 aufgehoben und der Revision des Angeklagten und seiner Anwälte Steffen Lindberg und Geoginos Kolivas stattgegeben. „Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere Schwurgerichtskammer des Landgerichts zurückverwiesen“, so der BGH.

Das Landgericht hatte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Beschuldigte soll am 28. September 2020 mit einem in seiner Kleidung verborgenen Küchenmesser in eine Wohnung eingedrungen sein, in der sich seine Ex-Lebensgefährtin mit ihren beiden gemeinsamen Kindern und ihrem Vater aufgehalten hatte. Im Hausflur soll sich der Angeklagte mit dem 62 Jahre alten Mann über das Besuchsrecht gestritten haben. Am Ende der Auseinandersetzung habe Francesco F. den Mann mit 14 Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete, rief aber wenige Minuten vom Tatort entfernt den Notruf an.

„Das Urteil hält einer sachlichrechtlichen Nachprüfung nicht stand“, sagt nun der BGH. Das Landgericht habe nicht geprüft, „ob der Angeklagte den Eintritt des Todes des Nebenklägers freiwillig abwendete“. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass der Beschuldigte „vom beendeten Versuch des Mordes strafbefreiend zurückgetreten ist“, heißt es im Juristendeutsch des Bundesgerichtshofes. Die erneute Verhandlung in Mannheim soll im Februar 2022 stattfinden. tan