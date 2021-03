Sie schlagen „mit großer Dringlichkeit“ Alarm: 38 von 44 Bezirksbeiräten der Grünen haben in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und den Ältestenrat des Gemeinderats gefordert, „schnellstmöglich“ wieder öffentliche Bezirksbeiratssitzungen durchzuführen. Auch zahlreiche Bezirksbeiräte anderer Parteien unterstützen dieses Anliegen.

Der Verzicht auf „aktive Beteiligung und

...