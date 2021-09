Bewusstsein schärfen

Initiativen wie „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, die auf Rassismus und Diskriminierung aufmerksam machen, sind auch heute noch wichtig. Tupoka Ogette, Expertin für Vielfalt und Antidiskriminierung, bezeichnet unsere Welt als „Happyland“, also das Land der Glücklichen. In diesem gibt es keinen Rassismus. Schon alleine das Wort „Rassismus“ gibt dort es nicht mehr – es wird mit dem Bösen gleichgesetzt und ist und bleibt seit 1945 ausgelöscht. Das Problem ist nur, das zeigt Ogette in ihren Veröffentlichungen auf, dass Rassismus gar nicht vorsätzlich sein muss, um zu existieren.

Wir leben in einer Gesellschaft, die die Augen vor Rassismus verschließt. Ganz nach dem Motto: Was ich nicht sehen kann, existiert auch nicht. Denn wenn etwas als rassistisch bezeichnet wird, folgt darauf oftmals empörte Abwehr. Es sei als Witz gemeint und schon alleine deshalb nicht diskriminierend, weil die Intention dazu nicht bestand. Nicht die Diskriminierten entscheiden, ob sie sich angegriffen oder ungerecht behandelt fühlen, sondern die Menschen, die nicht von diesen Problemen betroffen sind. Der alleinige Grund: Es ist schlimmer, jemanden als rassistisch zu bezeichnen, als die Diskriminierung, die von der rassistischen Tat ausgegangen ist.

Betroffenen zuhören

Viel wichtiger wäre es doch, den betroffenen Personen zuzuhören. Versuchen nachzuvollziehen, wie sich der Mensch gegenüber fühlt und sich selbst zu reflektieren. Sich zu fragen, ob das was man gerade tut, eigentlich rassistisch ist. Denn Rassismus besteht nicht nur mit Intention, sondern auch unterbewusst. Ein Beispiel hierfür ist das ungefragte Anfassen der Haare von Menschen mit Afro, Dreadlocks oder ähnlichen Frisuren. Wie würden Sie das finden? Genau deshalb ist es auch gut, dass Courage-Schulen wie die Justus-von-Liebig-Schule auf Diskriminierung aufmerksam machen. Auch wir sollten unsere Augen nicht mehr vor Rassismus verschließen. Wir müssen uns auch nach den Black-Lives-Matter-Demonstrationen weiter für das Thema sensibilisieren und gemeinsam eine inklusive Zukunft schaffen.