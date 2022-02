Bewusster Moment des Innehaltens

Helen Heberer hat sich für den Abend bewusst für ein gelbes Jacket mit einem blauen Halstuch entschieden – die Nationalfarben der Ukraine. „Und wir tragen die Ukraine alle am Herzen“, betont Joana und hält ihren Bloomaulorden hoch. Denn die Blumepeterfigur aus Bronze hängt, seit es den Orden gibt, an einem blau-gelben Band – ein Zufall, an diesem Abend aber sehr willkommene, gewollte Symbolik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn es eine Fasnachtsveranstaltung wäre, dann hätte das Verleihungskomitee die Übergabe des Bloomaulordens wegen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine abgesagt, stellt Bert Siegelmann auch im Namen der beiden anderen Komiteemitglieder Markus Haass und Achim Weizel klar. Doch auch wenn der langjährige „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling den Orden 1970 einst in seiner Rolle als Fasnachtsprinz stiftete – mit Fasnacht hat diese Ehrung, die inzwischen als die wichtigste bürgerschaftliche Auszeichnung Manheims gilt, längst nichts mehr zu tun.

„In Angst um ihre Liebsten“

„Es ist kein Fasnachtsorden“, stellt auch Opernintendant Albrecht Puhlmann in seiner Begrüßung klar. Er heißt den Ersten Bürgermeister Christian Specht, Kai von Schilling, den Sohn des Ordensstifters, sowie Stadtprinzessin Daniela II. willkommen, dazu „die Bloomäulerinnen und Bloomäuler“ sowie den neuen Ordensträger. Mit ihm habe das Komitee „die richtige Wahl getroffen“, bezieht Puhlmann sich auf die Berichte über ihn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch vor der Verleihung bittet er trotz des schönen, heiteren Anlasses sehr emotional um einen „Moment des Innehaltens“, weil viele wegen des Krieges in der Ukraine „die Traurigkeit überfällt“. Puhlmann ruft auf zu „Solidarität und Mitgefühl für die Menschen und für eine Nation, die aufs Äußerste bedroht ist“. Er tue dies auch im Namen der aus der Ukraine stammenden Künstler unter den Solisten, im Chor und im Orchester, „die ihrer Kunst nachgehen – in größter Angst um ihre Liebsten und Angehörigen“. Alle würden aber in diesem Moment des Epochenbruchs ihr Bestes geben, um eine würdevolle Verleihung zu gestalten und den Zuschauern Spaß und Freude zu bescheren, aber damit zugleich ein Zeichen zu setzen „für eine Gesellschaft, die es zu verteidigen gilt“, so der Opernintendant.