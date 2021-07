Bewerbung für Mexi-Preis

Der städtische Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung, die Sparkasse Rhein Neckar Nord und Roche schreiben erneut den Mannheimer Existenzgründungspreis Mexi aus. Bis 31. August können sich Unternehmensgründerinnen und -gründer in den Kategorien Technologie, Dienstleistungen und Social Economy für den Mexi 2022 bewerben. Voraussetzung ist, dass die Unternehmen nach dem 31. März 2018 gegründet wurden und ihren Sitz in Mannheim haben.

Der Preis soll im Rahmen des Mannheimer Wirtschaftsforums am 25. November von Bürgermeister Michael Grötsch verliehen werden. Schirmherr ist Oberbürgermeister Peter Kurz. „Die Verleihung des Mexi ist eine unserer Highlight-Aktivitäten zur Gründungsförderung“, sagte Christiane Ram, Leiterin der Wirtschaftsförderung. Mit einem Preisgeld von 10 000 Euro je Kategorie gilt der Mexi als der am höchsten dotierte regionale Preis für Start-ups in Deutschland. Den Betrag sponsern die Wirtschaftsförderung und die beiden Unternehmen. Die Gewinner erhalten außerdem eine ganzseitige Anzeige im Wirtschaftsmagazin Econo und in mehreren Publikationen in den Medien der Mannheimer Wirtschaftsförderung. cs

Info: Weitere Infos: mannheim.de/mexi-bewerbung-2022