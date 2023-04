Bewerben jetzt noch möglich

Noch zehn Tage lang können engagierte Einzelpersonen, Vereine oder Initiativen aus der Stadt sich beim Wettbewerb „Mensch Miteinander“ der Bürgerstiftung bewerben.

Wer auf irgendeine Art das Miteinander in der Stadt bereichert – sich etwa in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert oder sich für stärkere Einbindung von geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen in die Gesellschaft einsetzt – kann das Online-Formular zur Bewerbung ausfüllen. Es ist im Netz abrufbar unter www.bit.ly/41C4wI9.

Dort können die Teilnehmenden bis zum 28. April zeigen, warum ihr Engagement so wertvoll für das Zusammenleben in Mannheim ist: Dazu soll das Projekt mit einem ausdrucksstarken Foto portraitiert werden und dazu „Fünf Fragen zum Engagement“ beantwortet werden. „Wir wollen die erreichen, die Gutes tun, doch viel zu selten selbst im Blickpunkt stehen“, so die Bürgerstiftung über ihren Wettbewerb.

Mannheimer können abstimmen

Drei Finalisten und ein „Held der Straße“ werden von einer Jury zu den Preisträgern gekürt und erhalten eine Förderung für ihr gutes Tun von insgesamt 26 000 Euro. Der Sieger erhält 10 000 Euro, der Zweitplatzierte 5 000 Euro, der Drittplatzierte 2 000 Euro. Außerdem gibt es für den „Held der Straße“ 3 000 Euro.

Und selbst wenn man es nicht unter die Preisträger schafft: Schon der Sprung unter die zehn Vereine, Initiativen oder allein Engagierten mit den meisten Stimmen garantiert 1 000 Euro Förderung.

Danach startet eine Voting-Phase, und die Teilnehmenden können selbst kräftig die Werbetrommel rühren. Denn ganz Mannheim hat dann die Möglichkeit, zwischen 3. Mai und 31. Juli für das eingereichte Projekt zu stimmen. Die zehn Vereine, Initiativen oder allein Engagierten mit den meisten Stimmen kommen in die Endauswahl und werden dann von Oberbürgermeister Peter Kurz zum großen Finale geladen.

Ab 3. Mai ab 0 Uhr kann unter der Voting- Telefonnummer: 0 6950/955532 für das favorisierte Projekt angerufen werden. Eine Stimme kann hierbei nur einmal abgeben werden.

Info: Zum Formular und Voting geht’s unter www.bit.ly/41C4wI9