Bewegung statt Fahrt im Elterntaxi

Mehr als 13 000 Kinder in Baden-Württemberg haben an einer Aktion für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg teilgenommen, darunter auch 233 Kinder der Neckarschule, Rheinaugrundschule und Pfingstbergschule in Mannheim. Das teilte der Veranstalter des dahinterstehenden SpoSpiTo-Bewegungspasses mit. Die Abkürzung steht für Sporteln, Spielen und Toben.

Die Herausforderung der Aktion: nach den Pfingstferien innerhalb von sechs Wochen mindestens 20 mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kommen. Ob mit dem Rad, Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache das Auto blieb stehen. Kinder, die die Aufgabe gemeistert hatten, erhielten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine Urkunde. Aus diesen Schulen haben zudem drei Kinder jeweils einen Decathlon-Gutschein sowie ein Kind ein Bewegungs-Memo gewonnen. Das Ziel von SpoSpiTo ist es, Kinder für mehr Bewegung zu motivieren und auch, dass sie mit Herausforderungen des Straßenverkehrs umgehen lernen. Gefördert wurde die Aktion von der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg. red