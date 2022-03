Bewegte Geschichte rund ums Geld

Im Juli feiert die Sparkasse Mannheim ihr 200-jähriges Bestehen. Dazu wird es einen Jubiläumsfilm mit Bülent Ceylan, eine Internetseite und eine besondere Ausstellung geben. Von Peter W. Ragge

Gulden und Kreuzer, später dann Taler und schließlich, nach der Reichsgründung, Mark sind darauf gutgeschrieben. Und gehört hat es einem Herrn Marx – das älteste noch erhaltene Sparbuch der Sparkasse Mannheim stammt aus dem Jahr 1827. Dazu kommen Spardosen, Werbemittel, Goldrollenwaagen, Rechenmaschinen, ferner zahlreiche Fotos und Dokumente. Auf etwa 350 Quadratmetern soll im Museum Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen in D 5 vom 17. Juli bis 27. November die Geschichte der Sparkasse dokumentiert werden.

Teil der Gemeinschaft

Das ist ein ungewöhnlicher Ort für eine Ausstellung zur Geschichte eines Unternehmens. Noch nie zuvor haben die Reiss-Engelhorn-Museen dafür ihre Räume geöffnet. „Aber wir wollen damit zeigen, dass wir gerne auch Themen der Stadt und ihrer Menschen aufgreifen“, begründet Generaldirektor Wilfried Rosendahl die Kooperation. Es handle sich auch „nicht um eine Firmenausstellung“, stellt Rosendahl klar. „Die Sparkasse ist Teil der Stadt, und wenn sie ihre Geschichte aufarbeiten will, bringen wir auch gerne unsere museale Perspektive ein“, erklärt er. Einmal habe diese Zusammenarbeit für die Reiss-Engelhorn-Museen einen finanziellen Vorteil, denn als Teil ihrer Kulturförderung überlässt die Sparkasse die eingenommenen Eintrittsgelder dem Museum. Zudem böten die Reiss-Engelhorn-Museen ja viele Beiträge zur ganz frühen Stadtgeschichte, etwa in der Archäologie. Wer sich also für die Sparkassen-Geschichte – und damit für die jüngere Epoche der Stadt – interessiere, „entdeckt so vielleicht auch, dass wir andere spannende Sachen im Haus haben“, ist Rosendahl überzeugt, dass sich die Kooperation zudem auch deshalb für ihn auszahlt.

„Das ist schon etwas Besonderes“, ist sich ebenso Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, bewusst, dass es sich um eine eher ungewöhnliche Kooperation handelt. Er erwarte aber nicht nur Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit und Hilfe der „Museumsprofis“, so Kleiber.

Einmal sehe sich die Sparkasse nicht als Unternehmen, sondern „immer als Teil der Gemeinschaft und der Gesellschaft“, so der Vorstandsvorsitzende: „Was wir in der Region verdienen, bleibt in der Region – durch Gewerbesteuer, Spenden, Investitionen“. Gerne unterstütze man daher die Kultur und in diesem Fall die Reiss-Engelhorn-Museen. Und tatsächlich sei die Sparkasse ja, am 18. Juli 1822 durch den damaligen Stadtdirektor Philipp Anton von Jagemann in einem Zimmer des Alten Rathauses in F 1 gegründet, sehr lange eine Abteilung der Stadtverwaltung gewesen – und zwar bis 1931.

Für Kleiber war stets wichtig, dass das Jubiläum nicht einfach gefeiert wird, ohne einen kritischen Blick in die Vergangenheit zu werfen. „Da hätte ich keinen Spaß daran“, stellt er klar. „Wir wollen auch dunkle Zeiten aufarbeiten“ so Kleiber. Daher wurde mit der Erarbeitung der Sparkassenchronik die Geschichtsagentur H&C Stader beauftragt. „Keine Nabelschau“, das sei klar der Anspruch und der Auftrag, versichert Ingo Stader, Historiker und Gründer der Agentur. „Wir vertuschen hier nichts, es wird nichts unter den Teppich gekehrt“, das sei ihm wichtig.

Skandal der 1990er Jahre

Das betrifft insbesondere zwei Epochen. Einmal die Zeit des Nationalsozialismus, hier gebe es nicht schwarz oder weiß, sondern „sehr viel grau“, so Stadler. Zwar habe die Sparkasse auch jüdische Kunden und Mitarbeiter ausgegrenzt und Arisierungen durch Kunden abgewickelt. „Aber wir haben nichts gefunden, was in irgendeiner Form zeigt, dass die Sparkasse extrem durch Arisierungen profitiert hätte“, betont Stader. Auch der Sparkassenskandal, als hochriskante Kreditgeschäfte die Mannheimer Sparkasse in den 1990er Jahren in den Ruin trieben und 2000 die Fusion mit Weinheim nötig machten, wird thematisiert. Mit 23 Zeitzeugen sprach die Agentur dazu, es wird Bild- und Tondokumente geben. „Es kommt alles auf den Tisch“, so Kleiber: „Wir wollen das aufarbeiten, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen“.

Aber schon die Gründungsgeschichte ist spannend – als „Möglichkeit des Sparens und der Vorsorge für die kleinen Leute“, beschreibt Stader den Gedanken. Seinerzeit hat die Stadt nur rund 20 000 Einwohner, ist gerade badisch geworden. Der Aufstieg durch die Industrialisierung, die Rolle der Sparkasse bei der Finanzierung der Infrastruktur, die Mitwirkung namhafter Bürger in der „Sparkassenkommission“ (heute Verwaltungsrat) zählt er als Beispiele auf. Was er und sein Team erarbeiten, wird auch nicht nur in den Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen sein. Die Sparkasse plant, in ihrem Neubau in Quadrat D 1, der bis 2025 fertig sein soll, einen Teil dann dauerhaft zu zeigen – als Brücke in die bewegte Vergangenheit.

