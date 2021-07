Es ist ein bewegender Abend, der berührt, betroffen macht, teils beklemmend wirkt: Im Buch „Bitteres Ende – schwieriger Anfang – Hoffnungen“ erinnern sich 83 Zeitzeugen, die in den Jahren 1933 bis 1961 Kinder oder Jugendliche waren, daran, was ihnen und ihren Familien in dieser schwierigen, wechselhaften Zeit widerfahren ist. „Es ist ein ganz bemerkenswertes Projekt aus der Mitte unserer

...