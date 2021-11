Bewahrer der Tradition

Es ging ihm wieder besser, Familie und Freude hatten Hoffnung, aber nun haben ihn doch die Kräfte verlassen: Hermann Anhorn, ein Urgestein des Feuerio, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bis 2020 führte er den Feuerio-Ältestenrat, wollte dann aber rechtzeitig seine Nachfolge regeln und gab das wichtige Amt an Walter Mülbert ab. Dieses im ältesten und größten Mannheimer Karnevalsverein sehr angesehene Gremium wacht über die Bewahrung von Tradition und Ordnung, ist Berufungsinstanz und mit schlichtender Funktion ausgestattet, hatte indes schon lange nichts mehr zu tun – den Streit gibt es keinen. So blieb Anhorn die Rolle als stiller Wächter des Brauchtums, der im Verein hoch angesehen war und stets voller Respekt begrüßt wurde.

Mehr als 60 Jahre gehörte Anhorn dem Feuerio an. Als „Tanzbär i. R.“ wies ihn oft die humorvoll formulierte Gästeliste des Prinzenfrühstücks aus, denn als Gardist und Tanzoffizier in der Garde fing er einst an. Von Anfang an bis zuletzt war er auch stets beim Blumepeterfest als engagierter Helfer dabei. Nach elf Jahren im Elferrat wurde Anhorn 1980 zum Ehrenrat ernannt, 2009 schließlich mit der Leitung des Ältestenrates betraut. Kurpfälzer ist er durch Überzeugung geworden. Geboren in Leipzig, kam er durch die Kriegswirren als Fünfjähriger an den Bodensee, wovon ihm die Liebe zum Wassersport wie zum Skifahren geblieben ist. Mit 15 zog er durch eine berufliche Veränderung seines Vaters nach Mannheim. Er absolvierte beruflich auch mehrere Stationen. Nach der Ausbildung zum Kraftfahrzeugmeister arbeitete er erst 20 Jahre für den Stinnes-Konzern, dann weitere zwei Jahrzehnte für Mercedes-Benz. In seiner Freizeit engagierte er sich kontinuierlich für den Feuerio sowie dessen Freundschaft zu auswärtigen Karnevalsvereinen, etwa in Langen. pwr