Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in Mannheim - Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim. Erneut ist ein Wettbüro in Mannheim überfallen worden. Nach Angaben der Polizei betrat am frühen Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, ein bislang unbekannter Mann das Wettbüro in der Haderslebener Straße im Stadtteil Schönau, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Mit wenigen hundert Euro, die der Täter in einer Plastiktüte verstaute, flüchtete er in Richtung Sonderburger Straße.

Ob ein Zusammenhang zu weiteren, ähnlich gelagerten Überfällen besteht, wird derzeit von der Polizei geprüft. Erst am vergangen Freitag wurde ein Wettbüro in der Mannheimer Schienenstraße überfallen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: rund 23 bis 25 Jahre alt; etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß; auffällig große Nase; sehr helle Haut, helle Haare. Er trug eine graue Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss, eine blaue Jogginghose und braune, ältere Schuhe und eine helle Sonnenbrille mit verspiegelten Regenbogengläsern. Er sprach Deutsch ohne Akzent und gab sich überaus freundlich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

