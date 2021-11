Bevölkerungszuwachs in Mannheim in den nächsten 20 Jahren

Mannheim. Die Mannheimer Bevölkerung soll nach der aktuellen Bevölkerungsprognose 2040 in den nächsten zwanzig Jahren um etwa 18.205 Personen (5,7 Prozent) steigen. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekanntgab, ist der Zuzug von außerhalb der Grund für das Wachstum. „Die Prognosen sind erfreulich, denn sie zeigen, dass unsere Stadt für viele Menschen attraktiv ist. Um weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden, wollen wir diesem Bevölkerungszuwachs möglichst durch Wohnungsbau in verdichteter Innenentwicklung und besonders auf den Konversionsflächen, unter Berücksichtigung der klimatischen und freiraumplanerischen Gegebenheiten, gerecht werden. Um als Wohnort und Oberzentrum der Metropolregion Rhein-Neckar weiter attraktiv zu bleiben, bedarf es zudem Überlegungen, wie wir nach der vollständigen Entwicklung der Konversionsflächen insbesondere Wohnraum für junge Familien sicherstellen können“, bewertet Baubürgermeister Ralf Eisenhauer die Prognose.

Bei der genaueren Betrachtung fällt jedoch auf, dass sich die einzelnen Stadtteile hinsichtlich ihrer erwarteten Bevölkerungsentwicklung unterscheiden. Während die Bevölkerungszahl in 33 Stadteilen ansteigt, erwarten die Stadtteile Wallstadt, Feudenheim, Vogelstang, Gartenstadt und Herzogenried einen Rückgang. Spitzenreiter im Wachstum ist der Stadtteil Franklin, in dem durch die Konversion der großen Militärfläche neuer Wohnraum entsteht.