Bevölkerung mit ins Boot holen

Die Stadt Mannheim hat eine neue ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte: Nina Rossel wurde in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag in das Amt gewählt. In den nächsten fünf Jahren wird sie sich sowohl verwaltungsintern als auch -extern für Belange von Tieren einsetzen. Ihre Amtszeit beginnt am 1. November. Sie folgt auf Christina Eberle, die das Amt seit 2016 innehatte.

„Ich möchte künftig insbesondere auch die sozialen Medien nutzen, um eine möglichst breite Masse der Mannheimer Bevölkerung zu erreichen und auf die Bedeutung des Tierschutzes vor unserer Haustür aufmerksam zu machen“, so Rossel. Ein wichtiges Anliegen ist ihr vor allem die Heimtierhaltung. „In der Corona-Zeit haben sich viele Menschen kurzerhand ein Haustier angeschafft und dann leider bald gemerkt, dass sie sich auf Dauer nicht in dem Maße um das Tier kümmern können, wie es nötig wäre. Es ist mit einem Anstieg der Tiere in Tierheimen zu rechnen, so dass diese möglicherweise schon bald überfüllt sein und kaum noch Kapazitäten haben werden, um weitere Tiere aufzunehmen“, glaubt die Beauftragte.

Ernährungsaspekte im Blick

Rossel werde „die Mannheimerinnen und Mannheimer in allen Fragen des Tierschutzes beraten und unterstützen. Auch in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen wird sie sich zu Belangen des Tierschutzrechts einbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Bürgeranfragen an die ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte sind per E-Mail an tierschutzbeauftragte@mannheim.de möglich.

Die 30-jährige lebt in Mannheim. Sie hat ein Doppeldiplom im Magister-Studiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen. In ihrem Beruf als Produktmanagerin für Bio-Lebensmittel betreut sie unter anderem das Sortiment der Molkereiprodukte und wirkt bei der Entwicklung von Neuprodukten sowie dem Management von Bestandsprodukten mit. Vor diesem beruflichen Hintergrund möchte sie in ihrer Funktion als Tierschutzbeauftragte auch das Thema Ernährung und seine tierschutzrelevanten Aspekte in den Fokus nehmen. red

