Beute wird zum Verhängnis: Gepäckdieb dank GPS gefasst

Mannheim. GPS ist einem Gepäckdieb am Hauptbahnhof zum Verhängnis geworden. Wie die Bundespolizei mitteilt, stahl ein 29-jähriger Algerier den Rucksack eines Mannes am Mittwochnachmittag beim Halt im Hauptbahnhof – was der Geschädigte erst später in Offenburg bemerkte. Da sich in seinem Gepäck hochwertige Technikgeräte befanden, die über einen GPS-Empfänger verfügen, konnte er sie orten – in Heidelberg. Nachdem der Standort an die Polizei übermittelt war, wurde der Verdächtige mitsamt der Beute im Wert von etwa 6000 Euro gefasst.

Letzte Zweifel räumte die Videoüberwachung im Hauptbahnhof aus: Die Überwachungsanlage zeigte, dass es sich bei dem festgenommenem Mann um den Täter handelt. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.