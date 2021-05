Betrunkener verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in Leitplanke

Mannheim. Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen im Mannheimer Stadtteil Vogelstang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Angaben der Polizei fuhr der 21-Jährige gegen 4 Uhr in der Abfahrt der Waldstraße zur Heppenheimer Straße zunächst über die dortige Verkehrsinsel und prallte in der weiteren Folge gegen eine Leitplanke.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 21-Jährigen, der unverletzt blieb, eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille feststellen. hm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Da sein Wagen nicht mehr fahrbereit war wurde es abgeschleppt.