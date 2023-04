Betrunkener uriniert in Straßenbahn und beschädigt Sitz in Mannheim

Mannheim. Auf einen Sitz in der Straßenbahn ist am Samstagabend in Mannheim uriniert worden. Wie die Polizei mitteilte, nutzte ein 18-Jähriger die Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Sandhofen. Im Verlauf der Fahrt konnte ein Fahrgast beobachten, wie sich der Mann entledigte, worauf durch den Straßenbahnfahrer die Polizei verständigt wurde. Nach einer vorausgegangenen Kontrolle, konnte die Polizei feststellen, dass der 18-Jährige stark alkoholisiert war.

Ein Atemalkoholtest bestätigte einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille. Zur Personalienfeststellung wurde der Pinkler auf die Wache verbracht und im Anschluss der Maßnahmen entlassen. Neben den Reinigungskosten steht dem 18-Jährigen noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an.