Betrunkener Mann verursacht Unfall auf B38A und flüchtet

Mannheim. Ein betrunkener 36-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Autounfall auf der B38A verursacht und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Mann in Höhe der Linksabbiegerspur zur Will-Sohl-Straße dann mit dem Auto einer wartenden 43-Jährigen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend stieg der 36-Jährige aus seinem Fahrzeug aus, stieg dann aber wieder ein und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei konnte den Mann, dank sofort eingeleiteter Ermittlungen, bei einer Angehörigen antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,12 Promille.

