Betrunkener Mann verursacht in Mannheim Unfall und flieht zu Fuß

Mannheim. Ein Mann hat am Sonntagabend im Bereich der Mannheimer Friedrich-Ebert-Straße beim Spurwechsel einen Verkehrsunfall verursacht und ist zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte sein Klein-Lkw mit dem Fahrzeug eines 58-jährigen Mannes, der sich leicht verletzte. Der 58-Jährige blieb an der Unfallstelle. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte die Polizei den flüchtigen Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von etwa 1,58 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zusätzlich erwarten ihn mehrere Strafanzeigen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 1500 Euro.

