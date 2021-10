Betrunkener Mann bespuckt Polizisten in Mannheimer Neckarstadt

Die Polizei sucht nach einem ganz bestimmten, aber unbekannten Zeugen, der am Dienstagnachmittag telefonisch einen Hinweis gegeben hat: Gegen 16 Uhr sei ein Mann betrunken in das Parkhaus an der Neckarpromenade eingefahren – und tatsächlich trafen die Polizisten den Mann dort in seinem Auto schlafend vor einem verschlossenen Zufahrtstor an. Der 29-Jährige reagierte aggressiv, wollte seine Dokumente nicht herausgeben und versuchte zu Fuß zu flüchten – weit kam er jedoch nicht. Der Mann wurde festgenommen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte und bespuckte er die Beamten. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Autoschlüssel sichergestellt. Neben dem Tippgeber werden Zeugen gesucht: 0621/174 42 22. pol/lok

