Betrunkener Mann beschädigt mehrere Autos – hoher Sachschaden

Mannheim. Ein 46-Jähriger hat am Samstagmorgen in den Mannheimer Quadraten mehrere Unfälle verursacht und dabei verschiedene Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der betrunkene Fahrer gegen 5.50 Uhr zwischen den Quadraten I2 und I3 unterwegs, wo er von Zeugen beobachtet wurde. Deswegen konnte die Polizei den Fahrer wenig später auf dem Luisenring in einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Die Polizeistreife brachte den augenscheinlich alkoholisierten Mann aufs Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Laut Polizei beschädigte der 46-Jährige mindestens fünf Autos, der dabei entstandene Sachschaden beträgt über 10 000 Euro. Weitere Geschädigte können sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Rufnummer 0621 12580, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1