Betrunkener Jugendlicher von Auto mitgeschleift - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein betrunkener Jugendlicher ist in Mannheim-Lindenhof am späten Freitagnachmittag, gegen 18 Uhr, nach einer Auseinandersetzung mit einem heranfahrenden Autofahrer über mehrere Meter mit einem Auto mitgeschleift worden. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall in der Glücksteinallee, nachdem sich der Jugendliche durch die geöffnete Fahrzeugscheibe zum Autofahrer beugte, der Fahrer anschließend beschleunigte und in südliche Richtung flüchtete. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 062/833 970 bei der Polizei zu melden.

