Mannheim. Am Mittwochabend um kurz vor 23 Uhr hat ein 17-Jähriger in einem Krankenwagen randaliert und wild um sich geschlagen. Zuvor war der Jugendliche bewusstlos am Käfertaler Bahnhof gefunden worden; laut Polizeibericht nachdem er offenbar eine erhebliche Menge Alkohol sowie auch Drogen zu sich genommen hatte. Der Notarzt versorgte ihn, im Krankenwagen kam der junge Mann wieder zu sich. Auf der Suche nach dem Ausweis entdeckten die Polizisten in dessen Jacke auch eine Schreckschusswaffe mit eingeführtem Magazin sowie ein weiteres leeres Magazin. Beides wurde sichergestellt. Im Besitz eines Waffenscheines ist der 17-Jährige nicht. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren