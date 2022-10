Betrunkener Fahrer unter Drogeneinfluss stößt in Mannheim fast mit Streifenwagen zusammen

Mannheim. Ein Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist in der Nacht auf Montag in Mannheim beinahe mit Streifenwagen zusammen gestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 33-Jährige mit seinem VW Transporter von der Viehhofstraße in Richtung Möhlstraße und kreuzte dabei eine gerade abbiegende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Die Polizeikräfte konnten den Zusammenstoß gerade noch verhindern. Als sie den Mann kontrollierten, wurde die Streife auf die lallende und verwaschene Aussprache des 33-Jährigen aufmerksam. Der Mann führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der Verdacht der Polizei bestätigte sich: der Fahrer war mit 0,8 Promille alkoholisiert. Dem nicht genug stellte die Polizei gebrauchte Spritzen in der Jacke des Mannes sowie auch weitere Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum fest. Die Polizeikräfte nahmen den Mann mit auf die Dienststelle zu einem Drogentest. Nach Angaben der Polizei ergab dieser, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain und Heroin stand. Die Polizei behielt seinen ausländischen Führerschein ein, ob dieser in der Bundesrepublik gültig ist oder möglicherweise gefälscht, bedarf weiterer Ermittlungen.

