Betrunkener Fahrer rammt drei Autos

Gleich drei geparkte Autos hat ein 37-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.25 Uhr im Quadrat C 4 mit seinem Mercedes gerammt – anschließend hat der betrunkene Mann Gas gegeben und ist geflüchtet. Weil ein Zeuge aber sofort die Polizei alarmierte, konnte der Unfallverursacher kurze Zeit später gestoppt werden. Ein Alkoholtest ergab 1,08 Promille. Nachdem dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden war, durfte er gehen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zunächst war der Mann gegen einen VW und einen Opel gefahren, den er wegen der Wucht des Aufpralls auf einen Porsche schob. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol/lok

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1