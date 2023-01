Betrunkener Fahrer kollidiert in Mannheim mit Laternenmast – und flüchtete

Mannheim. Nachdem ein betrunkener Fahrer in der Nacht auf Mittwoch in Mannheim mit einem Laternenmast zusammengestoßen ist, beging er Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilt, war der Opelfahrer gegen 2 Uhr in der Sonderburger Straße unterwegs, als er von der Straße abkam und frontal mit dem Masten kollidierte. Zunächst flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß. Ein Zeuge meldete das brennende Fahrzeug der Feuerwehr, die nur das dampfende Fahrzeug feststellte und die Polizei informierte.

Als die Polizei eintraf, fehlte vom Unfallverursacher zunächst jede Spur. Dieser kehrte jedoch wenig später an den Unfallort zurück. Die Polizeikräfte führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch, der 1,18 Promille ergab. Er musste die Polizeistreife für eine Blutprobe zur Dienststelle begleiten.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Trunkenheit ermittelt. Weiterhin muss er mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Eine zusätzliche Fachfirma musste die Straße von Öl und Schmierstoffen des verunfallten Fahrzeugs reinigen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden im vierstelligen Bereich.