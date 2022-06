Betrunkener Fahrer fährt in Mannheim gegen Ampel – hoher Sachschaden

Mannheim. Ein 59-jähriger Fahrer hat am Freitagabend in Mannheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Ampelmast geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer gegen 21.40 Uhr auf der Waldstraße in Richtung Sandhofen unterwegs. An der Kreuzung zur Maria-Kirch-Straße verlor der er auf regennasser Fahrbahn beim Linksabbiegen die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit dem Ampelmast. Durch den Aufprall lösten sämtliche Airbags des Pkw aus, sodass der 59-Jährige neben einem Schrecken unverletzt blieb.

Die Polizei fand schnell heraus, warum der 59-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde musste der Mann einen Atemalkoholtest machen. Dieser ergab laut Polizei 1,46 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei schätzt den Schaden am PKW auf rund 20 000 Euro und den Schaden an der Ampel auf rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

