Betrunkener fährt an roter Ampel in Mannheim Taxi hinten auf

Mannheim. Ein alkoholisierter 40-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:20 Uhr in der Frankenthaler Straße in Mannheim einem Taxi von hinten aufgefahren. Das Taxi, an dem ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand, stand an einer roten Ampel, wie die Polizei mitteilte.

Ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der 40-jährige musste die Polizistinnen und die Polizisten für eine Blutentnahme zum Polizeirevier begleiten und erhielt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkoholisierung.