Betrunkener bewirft in Mannheim Feuerwehrauto im Einsatz mit Bierflasche

Mannheim. Ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Mannheim ist am späten Montagabend von einem betrunkenem Mann mit einer Flasche beworfen worden. Nach Angaben der Polizei war ein Löschzug gegen 21 Uhr unter Blaulicht zu einem Brandalarm in Richtung Planken unterwegs, als auf Höhe eines dortigen Kiosks ein 28-jähriger Betrunkener vom Straßenrand aus eine Bierflasche in Richtung des Löschzuges warf und ein vorbeifahrendes Feuerwehrfahrzeug an der rechten Seite traf.

Das Feuerwehrauto wurde durch die Glasflasche nicht unerheblich an den seitlichen Rollläden beschädigt. Die Fahrt zum Einsatzort war zwar gefährdet, konnte aber abschließend fortsetzt werden. Die Hintergründe des Flaschenwerfers sind bislang nicht bekannt.

Aufgrund der guten und eindeutigen Beschreibung eines Feuerwehrmannes, der sich in dem Einsatzfahrzeug befand, konnte der 28-Jährige später von Polizeibeamten noch am Kiosk angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.