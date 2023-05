Betrunkener baut in Mannheim Unfall - Pkw fängt Feuer

Mannheim. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend in Mannheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 35-Jährige gegen 23 Uhr in der Bartholomäusstraße in Richtung Schönauer Straße. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Dacia, geriet von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Zusammenstoß fing der Dacia Feuer, das durch das Eingreifen mehrerer Anwohner gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt, alle drei Fahrzeuge jedoch beschädigt. Eine Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige mit über zwei Promille Alkohol im Blut unterwegs. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.