Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit Radfahrer - 51-Jähriger leicht verletzt

Mannheim-Friedrichsfeld. Ein 51-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall, den ein betrunkener Autofahrer im Stadtteil Friedrichsfeld verursachte, leicht verletzt. Ein 60-jähriger Mann war laut Angaben der Polizei mit seinem Mercedes-Kleintransporter auf der L 597 in Richtung Schwetzingen unterwegs. Am Friedrichsfelder Weg bog er rechts ab, um anschließend erneut rechts in die Straße "Friedrichsfelder Ecke" einzubiegen. Hierbei geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen den 51-jährigen Radler, der ihm entgegenkam. Der 51-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leicht Verletzungen zu. Er begab sich nach Erstversorgung durch Rettungskräfte selbständig in weitere ärztliche Behandlung. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mercedes-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1