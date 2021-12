Betrunkener Autofahrer mit nicht zugelassenem Auto in Mannheim-Neckarau unterwegs

Mannheim-Neckarau. Ein betrunkener 34 Jahre alter Mann ist am Freitagabend mit einem nicht zugelassenen Auto in Mannheim-Neckarau unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge um kurz vor 23 Uhr das Fahrzeug ohne Kennzeichen in der Floßwörthstraße. Der Fahrer stoppte plötzlich mitten auf der Fahrbahn, stieg mit einer weiteren männlichen Person aus und flüchtete in Richtung Voltastraße. Die hinzugerufenen Beamten stellten das unbeleuchtete Auto mit eingeschaltetem Warnblinker sicher. Über die im Auto befindlichen Fahrzeugpapiere konnte die Anschrift des 34-jährigen Halters identifiziert werden. An der Halterschrift trafen die Beamten auf den betrunkenen 34-Jährigen, der trotz nasser Kleidung angab, bereits geschlafen zu haben. Außerdem soll nur er selbst das Auto genutzt und im Besitz des Schlüssels gewesen sein.

Ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten außerdem fest, dass der Führerschein des 34-Jährigen bereits am Morgen zuvor aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes beschlagnahmt worden war.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen die Abgabenordnung, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.