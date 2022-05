Betrunkener 47-Jähriger am Steuer kollidiert mit 36-Jähriger

Mannheim. Ein betrunkener Autofahrer ist mit einem entgegenkommenden Fahrzeug in Mannheim am Samstagabend zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 47-Jährige die Siebenbürgerstraße. In Höhe der Theodor-Storm-Straße bog er nach links ab und übersah dabei die 36-jährige Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden in Höhe von jeweils 5.000 Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Ein Atemalkoholtest wies bei dem 47-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille nach. Die beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.