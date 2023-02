Betrunkener 38-Jähriger klaut Elektroroller auf dem Waldhof

Mannheim. Ein betrunkener 38-jähriger Mann hat am Donnerstagmittag einen Elektroroller in Mannheimer Ortsteil Waldhof gestohlen. Polizeiangaben zufolge stoppten eine Beamtin und ein Beamter gegen 13.20 Uhr den Mann in der Alten Frankfurter Straße. Als der Mann den herannahenden Streifenwagen sah, versuchte dieser zunächst vor den Einsatzkräften über den Parkplatz eines Supermarktes zu flüchten. Das Streifenteam konnte den Mann schnell einholen und festnehmen.

Eigenen Angaben zufolge hatte der Mann den Roller der Marke NINEBOT vor dem nahegelegenen Einkaufszentrum entwendet. Außerdem hatte der Dieb fast ein Promille. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der 38-Jährige gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls sowie dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol.

Da sich der rechtmäßige Besitzer des Elektrorollers noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, bittet das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen diesen, sich unter der Telefonnummer 0621/777690 zu melden.