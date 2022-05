Betrunkener 22-Jähriger verursacht Unfall mit vier Verletzten

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall bei der Friesenheimer Insel in Mannheim sind vier Personen am frühen Sonntagmorgen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem 19-Jährigen Beifahrer die Hansastraße aus Richtung Lagerstraße kommend. An der Kreuzung zur Industriestraße übersah er einen von links kommenden 29-Jährigen, in dessen Mercedes zwei weitere Personen saßen. Durch den Zusammenstoß erlitten alle drei Insassen und der Beifahrer des Unfallverursachers leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 0,5 Promille bei dem 22-Jährigen nach. Die Beamten stellten außerdem fest, dass ihm ein Fahrverbot auferlegt wurde und er ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war.