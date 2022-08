Betrunkene Männer werfen in Mannheimer Quadraten Baustellenschild auf Autos

Mannheim. Drei betrunkene Personen haben am Montagabend in den Mannheimer Quadraten ein Baustellenschild auf zwei am Straßenrand geparkte Autos geworfen. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten aufmerksame Zeugen in C3/D3 die Männer und informierten die Polizei. Diese traf die Männer im Alter von 23, 24 und 26 Jahren in den Planken an. Die Autos wurden zerkratzt, der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

