Mannheim. Zwei 19-jährige betrunkene Männer sind am Donnerstagmorgen auf der Langen Rötterstraße in Mannheim von einem E-Scooter gestürzt und haben sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist möglicherweise ein weiterer 19-jähriger E-Scooter-Fahrer am Unfall kurz vor der Einmündung Pozzistraße beteiligt gewesen. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744222 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1