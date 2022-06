Betrunkene Männer fliehen nach Unfall in Mannheim vor Polizei

Mannheim. Beim Linksabbiegen von der Wilhelm-Varnholt-Allee auf die Fahrlachstraße in Mannheim ist am Samstagabend ein Mann rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Beifahrer verletzt vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Fahrzeug auf die Grünfläche und prallte gegen eine Ampel. Passanten verständigten gegen 23.20 Uhr die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden verletzten 53- und 33-Jährigen Fahrzeuginsassen verließen selbstständig das Fahrzeug und ergriffen die Flucht. Als sie sich offenbar in einem Gebüsch vor den Einsatzkräften verstecken wollten, stürzten diese einen Hang hinunter. Während der 33-Jährige verletzt am Boden liegen blieb, flüchtete der 53-Jährige wiederum weiter zu Fuß in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. Die Polizei nahm den sichtlich betrunkenen Mann fest.

Der 33-Jährige, der sich am Bein verletzt hatte und ebenfalls betrunken war, wurde in eine Klinik gebracht. Auch der 53-Jährige Begleiter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Freiwillige Alkoholtests erhaben bei dem 33-Jährigen einen Wert von über 1 Promille und bei dem 53-Jährigen etwa 0,5 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Bislang ist noch unklar, wer von den beiden Männern gefahren ist und den Unfall verursacht hat.