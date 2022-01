Betrunkene Jugendliche laufen über geparkte Autos

Mannheim. Sieben Jugendliche sind am frühen Sonntagmorgen in der Mannheimer Neckarstadt auf geparkte Autos geklettert und haben mindestens eines der Fahrzeuge beschädigt. Anwohner beobachteten laut Polizeibericht die betrunkenen Jugendlichen bei der Tat und verständigten die Beamten. Ein Pkw wurde bei der Aktion erheblich am Dach beschädigt. Die zwischen 15 und 17 Jahre alten Personen konnten durch die alarmierten Einsatzkräfte gestellt werden. Atemalkoholtests ergaben Werte von 0,38 Promille bis hin zu 1,94 Promille.

Die Erziehungsberechtigten holten die Jugendlichen auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ab.

