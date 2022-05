Betrunkene Frau beschädigt mehrere Fahrzeuge durch Fußtritte

Mannheim. Eine 21-Jährige Frau hat in der Nacht auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge in der Mannheimer Oststadt beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte eine Zeugin gegen 0.30 Uhr die Beamten verständigt. Sie hatte beobachtet, wie die junge Frau in der Elisabethstraße gegen die Türen und Außenspiegel der Fahrzeuge getreten hatte. Anhand der Beschreibung konnte die Verdächtige in der Rathenaustraße festgestellt werden. Die Frau stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol, konnte ihren Weg jedoch nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort alleine fortsetzen. Gegen sie wird nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

