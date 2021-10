Betrunkene Fahrer am Steuer

Gleich mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer haben der Polizei in Mannheim Arbeit beschert. Wie ein Sprecher des Präsidiums am Dienstag berichtete, verursachte am Montag gegen 15 Uhr ein betrunkener Ford-Fahrer auf der B38A einen Unfall. Der 36-Jährige war Zeugen bereits durch seine Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen. In Höhe der Linksabbiegerspur zur Will-Sohl-Straße fuhr er schließlich gegen den BMW einer dort wartenden 43-Jährigen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Ford-Fahrer stieg zwar kurz aus seinem Auto aus, setzte sich dann aber wieder ans Steuer und flüchtete. Die Polizei machte ihn wenig später bei einer Angehörigen ausfindig. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,12 Promille an. Einen Führerschein besitzt er nicht.

Am Montag kurz vor 20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine torkelnde Frau, die im Mudauer Ring aus ihrem Opel aussteige, nachdem sie ohne Licht unterwegs gewesen sei. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Zeuge die 41-Jährige davon überzeugt, ihre Autoschlüssel abzugeben. Wie die Beamten feststellten, war die Frau nicht nur betrunken (1,9 Promille). Sie hatte auch Drogen genommen und ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Am Dienstag gegen 4.45 Uhr kontrollierten Beamte des Reviers Neckarstadt einen betrunkenen Audi-Fahrer, der entgegen der Fahrtrichtung durch die Ackerstraße gerast war. Dabei stellten sie fest, dass die Bremsen des 24-Jährigen bereits qualmten und der Mann nach Alkohol roch. Als er aussteigen sollte, schwankte er stark. Ein Atemtest ergab 1,74 Promille, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. pol/agö