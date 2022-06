Betrunken und mit ausgeschriebenem Fahrzeug unterwegs

Mannheim. Betrunken und mit einem ausgeschriebenem Fahrzeug unterwegs gewesen ist ein Autofahrer am späten Samstagabend in Mannheim. Beamte kontrollierten den 29-Jährigen in der Weinheimer Straße und stellten bei ihm einen starken Alkoholgeruch im Atem fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,74 Promille. Dem 29-Jährigen wurde einer Blutprobe entnommen. Im Zuge der Kontrolle wurde auch festgestellt, dass der Wagen wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

