Nachdem er in Käfertal eine rote Ampel überfahren hat, ist ein 56-Jähriger schließlich in der Innenstadt kontrolliert worden – nach mehreren Aufforderungen einer Polizeistreife anzuhalten. Der Mann roch, so teilt die Polizei mit, stark nach Alkohol und machte den Eindruck, unter Drogeneinfluss zu stehen. Beim Aussteigen musste er gestützt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zusätzlich äußerte der Mann, dass er keinen Führerschein besitzt und Kokain konsumieren würde. Den Wagen habe er, erklärte der Mann den Polizisten, ohne das Einverständnis seiner Ex-Frau, genommen. Außerdem wurde bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana gefunden. Er musste in Gewahrsam bleiben, bis er wieder nüchtern war. pol/lok