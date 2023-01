Betrunken auf Motorrad

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag in der Neckarauer Straße ist ein 19-jähriger Motorradfahrer den Beamten gleich in mehrfacher Hinsicht negativ aufgefallen. Laut Polizei hatte er statt eines Fahrzeugschlüssels einen Schraubenschlüssel bei sich. Bei der Überprüfung der Yamaha konnte festgestellt werden, dass diese in der Innenstadt gestohlen worden war. Der 19-Jährige konnte zudem keinen Führerschein vorweisen und befand sich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Er musste die Beamtinnen und Beamten für eine Blutentnahme mit auf die Dienstelle begleiten. Es folgen Anzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln. pol/dir

