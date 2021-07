Betrunken auf E-Scootern unterwegs - Führerscheine beschlagnahmt

Mannheim. Fast zeitgleich sind am frühen Samstagmorgen in Mannheim zwei betrunkene E-Scooterfahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 04:25 Uhr eine Polizei-Streife im Bereich der Reichskanzler-Mülller-Straße auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam, der den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer, ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille. Kurze Zeit und nur wenige Meter entfernt, stellte eine weitere Streife gegen 05:15 Uhr einen weiteren E-Scooterfahrer, im Bereich des Willy-Brandt-Platzes am Hauptbahnhof fest, der aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen. Bei dem 19-Jährigen ergab die Atemalkoholmessung ebenfalls knapp 1,5 Promille.

Die Führerscheine beider E-Scooterfahrer wurden beschlagnahmt.