Betrunken auf E-Scooter

Die betrunkene Fahrerin eines E-Scooters hat in der Nacht zum Samstag einen Unfall mit einem Auto verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, verständigte ein Zeuge am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr die Rettungsleitstelle – er habe in der Eichendorffstraße in der Neckarstadt-Ost eine am Boden liegende Frau gefunden. Eine Streife des Polizeireviers Neckarstadt stellte vor Ort fest, dass die 29-Jährige mit einem E-Scooter unterwegs gewesen war. Hierbei kam sie nach Angaben der Polizei wegen Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Opel. Wegen der Kollision stürzte sie zu Boden und zog sich mehrere Platzwunden im Gesicht zu.

Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Am geparkten Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von 500 Euro. red/imo